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Çocuklar internete emanet

Türkiye'de anne babaların yüzde 39 gibi büyük bölümü, çocuklarının izlediği video ve dijital içeriklerin ne olduğunu bilmiyor. Çocuklar rahat bıraksın diye eline tablet, oyun, video tutuşturanlar bile var.
 06 Temmuz 2020 06:40
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Çocuklar internete emanet

Son günlerde sosyal medyanın sebep olduğu büyük yıkım ve bu kanallara getirilmesi planlanan kısıtlama ve tedbirler konuşuluyor. Ancak ülke yöneticileri ve sistem ne kadar düzenleme yaparsa yapsın, ailenin hassasiyeti olmadığı sürece en doğru sonuca ulaşmak mümkün değil. Yapılan bir araştırma, günümüzde anne ve babaların çocuklarının hangi internet sitesinde ne izlediğini, izlediği şeylerin içeriğinde bulunması muhtemel tehlikelerden haberdar olmadığını gösterdi. Tehlikeleri bilmeyen aileler de "nasılsa oyun oynuyor" rahatlığıyla bile bile çocuklarını internetin uçsuz bucaksız tehlikeleriyle baş başa bırakmış oluyor.

Yapılan bir araştırma, tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kaspersky adlı yazılım güvenliği şirketi, Türkiye'de bir araştırma yaptırdı. Bu araştırma gösterdi ki, ailelerin yüzde 39'u çocukların izlediği içerikler konusunda bilgi sahibi değil. Çocukların tercihleri ise birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor. Çocukların yüzde 68'i video izlemeyi seviyor ve bunların yüzde 65'i oyun ve oyuncaklarla, yüzde 39'u müzikle, diğer yüzde 39'u bilgisayar oyunlarıyla ilgili videolar izliyor.

OYUN SADECE OYUN DEĞİLDİR

Birçok aile "oyun canım, ne olabilir ki" diye düşünüyor ama asıl tehlike oyunlarda gizli. Birçok oyunda gizli mesajlar, sürüklenmek istenen tehlikeli süreçler var. Geçtiğimiz dönemde insanları intihara bile sürükleyen oyunların bütün dünyada 'korkunç bir gündem maddesi' olduğunu unutmamak gerek.

ÇOCUKLAR OYUNLA SOSYALLEŞEBİLİYOR

Yine araştırma gösteriyor ki çocukların yüzde 80'i video oyun oynuyor. Bunlardan yüzde 48'i diğer kullanıcılarla ileşitim kurabilecekleri çoklu oyunculu oyunları tercih ediyor. Ailelerin yüzde 11'i çocuklarıyla dijital hayat konusunda çatışma yaşıyor. Yüzde 70'i çocukların telefonla çok fazla zaman harcadığını ve faydalı bir uğraşı olmadığını söylüyor ama çocuğunun telefonla tanışmasına kendisinin sebep olduğunu da yadsımıyor.

ÇOCUKTAN DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN

Kaspersky Kıdemli Web İçeriği Analisti Andrey Sidenko şunları tavsiye ediyor: Dijital dünya konusunda bilgi sahibi olmak ve sosyal medya faaliyetlerine katılmak, bugünlerde anne babalar için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Çünkü bu alandaki bilgi eksikliği, aile içinde birtakım çatışmaları tetikleyebilir. Çocuklarınızı anlamak için popüler trendleri öğrenmek, internette bulunmak, hatta daha fazla şey bilmek durumundasınız.

AYNI DİJİTAL HOBİ İÇİN TEŞVİK EDİN

Çocukların dijital hobileri olabilir. Oyun ya da bir dizi gibi. Bunu yasaklamak yerine ona yaklaşmalısınız. Kendini bu konuda eğitin. İnternet trendleri, popüler meydan okumalar, video oyunlar, teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinin. Bunları çocuklar için yaparken kendinizi de geliştireceksiniz: Hatta dijital hobiler konusunda yardım ya da ortaklık da ilişkinizi ileri taşıyacaktır. Bunu yaparken siz de daha fazla bilgi sahibi olacaksınız.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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