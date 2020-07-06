Kurultay yapılmadan mahkemelik oldu
|06 Temmuz 2020 07:00
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Her dönem farklı sorunların yaşandığı kurultay, bu sene yapılmadan mahkemelik oldu. Parti içi muhalefet kurultayın seyircisiz yapılmasına tepki gösterirken, programın ertelenmesi için ilk davayı açan CHP'li Şahin Mengü olmuştu. Mengü "Bu kadar şaibeli bir kurultay yapılmamalı" demişti. Bir dönem Genel Başkan adayı olan Bedri Baykam da kurultayın iptali için mahkemeye gitti. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ise kurultayın zaman ve mekanını eleştirerek mahkemeyi işaret etti.
Bu arada Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Ayrıca, CHP kulislerinde İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'na muhalifliği ile bilinen PM üyesi Müslim Sarı'nın isimleri muhtemel adaylar arasında telaffuz ediliyor. Daha önce iki defa Kılıçdaroğlu'na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce'nin ise kurultayda aday olmayı düşünmediğini ifade ettiği belirtiliyor.
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