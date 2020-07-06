Bahçeli'den 9 Ağustos uyarısı
|06 Temmuz 2020 07:10
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Alınan bilgiye göre, genel merkezdeki toplantının basına kapalı kısmında Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ülkenin birlik ve beraberliği için devam edeceğini, il başkanlarının bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Toplantının diğer gündem maddesi virüsle mücadele oldu.
Tedbirlere uyulması için il başkanlarını uyaran Bahçeli, vatandaşlara destek ve yardımların ihmal edilmemesi talimatını verdi. İl başkanları, Bahçeli'ye 12 Mart'tan bu yana her ilde virüsle mücadele için hangi adımların atıldığına dair istediği raporları da takdim etti.
Bahçeli toplantıda il ve ilçe kongrelerinin 9 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "13. Olağan Büyük Kurultaya giden bu süreçte kongrelere odaklanmanızı istiyorum. Birlik ve beraberlik doğrultusunda hareket edin" dedi.
Ebru KARATOSUN
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