Askerlik görevinde şartlı çalışma izni

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: SGK'nın genelgesine göre, askerlik görevini fiili olarak yaptığı için sigortalı sayılmayanlar, bu süre zarfında bazı şartlarda sigortalı olarak çalışabilecek. Buna göre, askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde hizmet akdine tabi çalışılması durumunda, bu sürelerde bildirilmiş olan hizmetler sigortalılıkta geçerli sayılacak.

Düzenlemeden yararlanmak için söz konusu sürelere ilişkin belge sunulması gerekecek.

Ayrıca, bir işyerinde 4A kapsamında sigortalılığı başladığı tarihte fiili olarak askerlik hizmetini yapmakta olanlar, çalışmasının terhis tarihinden sonra da devam ettiğinin anlaşılması halinde, fiili olarak askerlik yaptığı dönemdeki hizmetleri iptal edilecek. Bu durumdakilerin terhis tarihinden sonra geçen hizmetler ise prim ödemesi açısından geçerli sayılacak.

Çiftçi ve muhtar

Askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süreler, tarım sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Askerlik hizmetini yaptığı dönemde tarım sigortalısı olanların askerlik dönemi primleri iptal edilecek, terhis tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılacak.

Vazife malullüğü aylığı alırken muhtar seçilenler, muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı sayılmayacak. Ancak muhtar olanların, muhtarlık görevi haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olması, esnaf ve sanatkarlar olması, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi ortak olması veya çiftçilik yapması halinde bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılabilecek.

Mithat Yurdakul