Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı

Hürriyet'ten Fatih Çekirge bugünkü köşesinde kendisini "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağ kolu" olarak tanıtan bir sahtekarın yaptıklarına yer verdi.

Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü:

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V. adlı genç kız kendisinden ayrılmak isteyince, kamuya açık toplantılarda Süleyman Soylu, Hulusi Akar'la fotoğraflar çektirip önüne koydu. V. ne yapsa kurtulamadı. Onu bırakmak istiyordu. Ama öylesine tehditler alıyordu ki...

Ölüm tehditleri...

"Öldürürüm seni, devlet benden vazgeçmez, Cumhurbaşkanı beni sever. Üstünü örterler" diye öylesine korkuttu ki...

Ayrıca genç kızın ailesini de bu tehditlerle dolandırdı. Aile kurtulmak için elinde avcunda ne varsa para, altın hepsini verdi yine kurtulamadı. Aylarca süren bu işkence genç kızı canından bezdirdi. Bir sahtekarın bir genç kızın ve ailesinin hayatını nasıl cehenneme çevirdiğinin hikayesidir bu...

Böyle bir sahtekar görülmedi Bir genç kızın hayatını mahvetti

Anlatayım:

Gece yarısı Sevgi'nin kapısı çalar.

Sevgi kapıyı açar ki... En iyi arkadaşı V.Ç. Hemen içeri girerler.

V.Ç: "Çok korkuyorum Sevgi..."

Sevgi: "Yine mi o alçak?"

V.Ç.: "Evet, canıma tak etti. Beni tehdit etti. Ondan ayrılırsam ailemi yok edecekmiş."

Sevgi: "Yeter artık! Öyle de acı böyle de acı... Polise bildirmelisin. Bu devlet bu kadar kötü olur mu ya..."

V.Ç.:"Ya en son bir video gösterdi ki... Cumhurbaşkanımızla telefonda arkadaş gibi konuşuyorlar. Öldürecek beni bu..."

Sevgi: "Bıktım artık. Ben bildireceğim."

2 TEMMUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel kalemi, sabah gelen bir raporu bakana verir:

"Sayın Bakanım, V.D. isimli şahısla ilgili bir şikayet söz konusu. Müşteki genç kız, kendisini sizin sağ kolunuz olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit edildiğini, zorla alıkonduğunu bildiriyor. Telefonu da şudur."

Aynı gün V.Ç.'nin cep telefonu çalar:

- "V. kızım, siz misiniz? Ben Süleyman Soylu..."

Sessizlik...

- "Allah'ım yine mi?"

- "Kızım, ben Süleyman Soylu'yum. Sizin şikayetiniz ulaştı..."

Genç kız bakanı sesinden tanır...

- "Allah'ım... Nihayet... Sayın Bakanım, hayatım gitti. Ailemiz perişan. İstanbul'dan Bolu'ya kaçtım. Çok korkuyorum."

- "Merak etme kızım. Ben bakıyorum."

Böyle bir sahtekar görülmedi Bir genç kızın hayatını mahvetti

3 TEMMUZ

Soylu'nun aynı anda verdiği talimat üzerine polis harekete geçer... Ve aynı gece sabaha karşı 05.30'da sahtekar tehditçi V.D.'nin evinin kapısı çalar:

"Açın kapıyı, polis!"

Kapı açılmayınca çilingir çağrılır ve V.D. isimli sahtekar kıskıvrak yakalanır. Evde yapılan aramada çakar lambalar, megafon, sahte kimlikler, sahte araç kartları çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını içeren videonun ise montaj olduğu ortaya çıkar.

Bir genç kızın hayatını zehir eden, ailesini perişan eden, parasını, altınını çalan sahtekar çıkarıldığı mahkemede tutuklanır.

SOYLU: 'ADIMIZI KULLANANLARI YAKALIYORUZ, YETER Kİ BİZE BİLDİRSİNLER'

Bu olayı öğrendikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum:

"Sayın Bakanım, feci bir olay bu... Bu tür durumlar çok oluyor mu?"

"Evet, ne yazık ki böyle sahtekarlar çıkıyor. Yüze yakın vaka yakaladık. Kamuya açık alanda gelip bakanlarla fotoğraf çektiriyor. Tabii biz de o toplantılarda fotoğraf için gelenlere hayır demiyoruz. Cumhurbaşkanımızın adını kullananlar var. Ama bunların hepsini yakalıyoruz. Yeter ki mağdur olan vatandaş bize bildirsin. 7/24 bu ihbarları takip edip sonuçlandırıyoruz. İşte bir genç kızımızın ve ailesinin yaşadığı mağduriyet. Nihayetinde kurtuldu."

Evet, arkadaşlar...

Bir sahtekar manyağın bir genç kızımıza ve ailesine yaşattıklarının hikayesi...

İşte buradan bizzat bakan açıklıyor:

Kim böyle bir mağduriyet yaşıyorsa bildirsin...