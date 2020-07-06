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Sosyal medya düzenlemesi için 2 ülke inceleniyor

İletişim Başkanlığı, sosyal medya için yasal düzenlemenin tartışıldığı bir dönemde "ABD modeli" ve "Fransa modeli"ni incelemeye aldı. Fransa modelinde İçişleri Bakanlığı'nın her türlü tedbiri alma yetkisi bulunuyor. ABD modelinde ise sosyal medya platformları, üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutuluyor.
 06 Temmuz 2020 08:03
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Sosyal medya düzenlemesi için 2 ülke inceleniyor

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Sosyal medya düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve AK Parti'de çalışmalar sürüyor. "Gerçek kimliğin belirlenebilir olduğu, hukuki sorumluluğunun farkında olan kullanıcı" temel ilkesiyle yürütülen çalışmaların kısa bir süre içinde sonuçlandırılması bekleniyor. İletişim Başkanlığı da geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sosyal medya kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptı. "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair Fransa'daki uygulama örnekleri" başlıklı çalışmada, bu ayın başında yürürlüğe giren yasa ele alındı.

Çalışmada, şu değerlendirmeler yapıldı:

ENGELLEME YETKİSİ: Kasım 2015'te Fransa İçişleri Bakanlığı'na "terör eylemlerin yücelten web sitelerinin çevrimiçi olarak kesintiye uğramasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak sosyal medya ve web sitelerine erişimi engelleme" yetkisi verilmiştir.

NEFRET SUÇU VE TERÖR: Fransa Ulusal Meclisi, "İnternette Nefreti Önleme Yasası"nı 13 Mayıs 2020'de kabul etmiş ve yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiştir. Yasa zararlı içeriklerin kullanıcılar tarafından tespit edilmesinin ardından 24 saat içerisinde silinmesini; terör ve çocuk istismarı gibi içeriklerin ise tespit edildikten sonra 1 saat içerisinde kaldırılmasını; yasalara uymayan bireylere 250 bin, tüzel kişilere ise 1.2 milyon avroya kadar para cezası verilmesini öngörmektedir. Yeni yasa dijital platformlarda küfür, ırkçılık, nefret suçu, terör ve çocuk istismarı, din, dil ve cinsiyet odaklı hakaretleri zararlı içerik olarak belirledi.

HAPİS VE PARA CEZASI: Fransa Rekabet Kurumu, Google'a arama motorlarında reklamcılara, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle 150 milyon avro para cezası vermiştir. Fransa terörle mücadele yasasına göre terörü öven kişilere 7 yıla kadar hapis ve 100 bin avroya kadar para cezası verilmektedir.

Platformlar hukuken sorumlu

İletişim Başkanlığı ABD modelini incelediği çalışmasında da şu ifadeler ve örneklere yer verdi: "ABD, 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin 'İletişime Uygunluk Yasası' çıkarmıştır. Amaç 18 yaşından küçükleri uygunsuz ve müstehcen içeriklerden korumaktır. 28 Mayıs 2020 tarihinde "Çevrimiçi Sansürü Önlemeye İlişkin Kararname" adlı ABD Başkanlık kararnamesi imzalanmıştır. Düzenleme ile sosyal medya platformlarının üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutulması hedeflenmektedir."

FACEBOOK'UN İHLALİ: Facebook 2016 ABD başkanlık seçimlerinde 87 milyon kullanıcısının verilerini yasa dışı şekilde bir şirkete sızdırmıştır. Gizlilik ihlali yapan Facebook'a bu nedenle 5 milyar dolar ceza kesilmiştir.
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