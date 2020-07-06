Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti
|06 Temmuz 2020 08:08
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Alınan bilgiye göre, Recep Yıldız, Hotaşlar Mahallesi'nden geçen Simav çayı kenarına ailesiyle piknik yapmaya gitti.
Bir süre sonra serinlemek için çaya giren Yıldız'ın çocukları Burhan (13) Emircan Yıldız (16), boğulma tehlikesi yaşadı.
Durumu gören baba Recep Yıldız, çocuklarını kurtarmak için suya atladı. Çocuklarını boğulmaktan kurtaran Recep Yıldız, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çayda arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Recep Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Burhan ve Emircan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Recep Yıldız'ın cesedi Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yıldız'ın cenazesinin yarın Dursunbey'in Güğü Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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