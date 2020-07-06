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Başkent'te kolejde bıçaklı saldırı

Özel bir kolejde lise öğrencisi Fatih A., sınıfta tartıştığı arkadaşı Mustafa S.Y.'ye avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Fatih A., araya girerek kendisini engellemek isteyen Berkin Balkan'ı sol elinden yaraladı. İki ameliyat geçiren Balkan'ın elinin sakat kalma riski var. Balkan Ailesi özel okul, saldırgan öğrenci ve saldırgan öğrencinin ailesi hakkında davacı oldu
 06 Temmuz 2020 08:26
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Başkent'te kolejde bıçaklı saldırı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Ankara Etimesgut'a bağlı Bağlıca Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejde 24 Haziran'da, telafi eğitimi için okula giden lise öğrencileri arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla son buldu. Bu yıl son sınıfa geçen lise öğrencisi Fatih T., sınıf arkadaşı Mustafa S.Y.'ye avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Araya giren sınıf arkadaşı Berkin Balkan'ı sol elinden bıçakladı. Dört saatlik bir ameliyatla eli dikilen Balkan'ın 6 ay fizik tedavi göreceği, sakat kalma riskinin bulunduğu öğrenildi. Balkan polis merkezinde ifade verip, suç duyurusunda bulundu. Balkan'ın ailesi de Cumhuriyet Savcılığı'na kolej yönetimi, idareci ve saldırganın ailesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

O ANLARI BÖYLE ANLATTI

Sol elinden iki ameliyat geçiren Balkan, sınıfta yaşanan dehşet anlarını ifadesinde şöyle anlattı: "Edebiyat dersindeydik. Öğretmenimiz, Nazım Hikmet'ten arkadaşımız Mustafa S.Y. üzerinden örnek verdi. Öğretmenimiz 'Nazım Hikmet de ayran gönüllü. Onun da hocası annesine aşıkmış. Nazım Hikmet de bu olayı çaktırmadan bir mektup yazarak hocasının cebine koymuş. Mektupta, 'Hocam olarak girdin ama babam olarak çıkamazsın' demesi üzerine sınıf arkadaşımız Fatih A., Mustafa S.Y.'ye dönerek 'O zaman senin baban da benim' dedi. Teneffüs olduğunda Mustafa S.Y., Fatih A.'nın yanına giderek 'Benimle bir daha böyle konuşma' diyerek dönüp gitmek istedi.

RAMBO BIÇAĞIYLA SALDIRI

Bu sırada Fatih A.'nın sağ cebinde bıçak çıkardığını, arkası dönük Mustafa S.Y.'yi arkadan bıçaklayacağını gördüm. Olay çıkmaması ve arkadaşımı korumak amacıyla hareket ederek sol elimle Fatih A.'nın bıçak olan sağ elinin kol bölgesini tutmaya çalıştım. Bu sırada Fatih A. bıçağı bana doğru savurmaya başladı. Sol elimden bıçakladı, sınıftaki diğer arkadaşlar araya girdi. Daha sonra hastaneye kaldırıldım, 4 saat ameliyatta kaldım. Davacı ve şikayetçiyim."

'YÖNETİMİN İHMALİ VAR'

Hürriyet'e konuşan baba Balkan, "Lise öğrencisi bir çocuğun avcı bıçağı ile ne işi var? Bunu nasıl sınıfa kadar sokuyor? Büyük ihmal var. Bir hafta boyunca okul yönetiminden, müdür, müdür yardımcılarından kimse arayıp sormadı. Bir hafta sonra çiçek gönderip aradılar. 'Olay biraz yatışsın öyle ararız' diye düşünmüşler. Burada bir çocuğun geleceği söz konusu. Onlara emanet ettiğim oğlum sınıfta bıçaklanıyor" dedi.
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