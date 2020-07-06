PKK'nın terör inine bayrağımız dikildi
|06 Temmuz 2020 08:57
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Şırnak Uludere'nin karşısında bulunan, Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan hava destekli kara harekatının 18'inci gününde, Mehmetçik terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı olarak bilinen Mervanis Mampı'nı ele geçirdi. Fırtına obüslerinin karadan, Atak helikopter filosu ve SİHA'ların da havadan belirlenen koordinatları aralıksız vurulan Mervanis Kampındaki teröristler kaçtı.
Dün sabaha karşı 04.50'de 700 komando helikopterle bölgeye indirildi. PKK'nın en önemli banrınma yerlerinden olan kampı ele geçirip hakim tepeye bayrağımızı diken komandolar, vadi yamacında 3 odalı bir silah ve mühimmat deposu tespit etti. Girişi teröristlerce bombayla tuzaklanan sığınağa kontrollü bir şekilde fünye patlatarak giren komandolar çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Komandolar araziyi didik didik ederken, tuzaklanmış EYP'ler de köpeklerin de yardımıyla PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timleri) ekipleri tarafından imha edildi.
55 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü PKK'nın branşlaşma adı altında suikast, sabotaj ve bombalı saldırılar gerçekleştirmek üzere seçili teröristlerin gizli eğitim kamplarından biri olan Mervanis Kampında, 2016'da Ankara Güvenpark'taki bombalı hain saldırı planı yapılmıştı. Harekatın başlamasından bu yana Haftanin Vadisi'nin genelinde öldürülen terörist sayısı 55'e ulaştı. Haftanin'de 900'ün üzerinde hedef imha edildi.
Özgür Cebe
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