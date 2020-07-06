1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konut ve otomobilde fiyat oyununa izin yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, konut ve araç fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin şikayetler üzerine iki koldan inceleme başlattı. Denetim ekipleri ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta sahaya iniyor
 06 Temmuz 2020 08:59
Yazdır
Konut ve otomobilde fiyat oyununa izin yok

Hükümet, vatandaşın uygun faizli kredilerle ev, otomobil sahibi olması için çabalarken artan talep fiyatlara da yansıdı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanyaların ardından fırsatçılar konutta yüzde 30'a, ikinci el otomobilde 40'ı bulan artışlar yaptı. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine 12 bine yakın firmaya ilişkin 60 bine yakın şikayet geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, konut ve araç fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin şikayetler üzerine iki koldan inceleme başlattı. Denetim ekipleri ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta sahaya iniyor.

FIRSATÇILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanlığı 10 bin firma ve 50 bine yakın ürüne yönelik incelemeleri tamamladı. Bakanlık, 2 bin 400 firmanın da savunmasını alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "ilan edilen fiyat farkları nedir?" diye Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek. Her türlü şikayet titizlikle değerlendiriliyor" dedi. Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile böyle hassas dönemlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı sebebe dayanmayan fahiş fiyat artışı yapılmaması, tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulmamasının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti.

İKİ AYDA 11.8 MİLYON LİRA CEZA

Reklam Kurulu'nun da doğrudan tüketicilere mal satışı yapan firmaların fiyat uygulamalarına ilişkin denetim faaliyeti yürüttüğünü anımsatan Bakan Pekcan, "Mart-nisan aylarında yapılan üç toplantıda maske, dezenfektan, gıda gibi ürün gruplarına ilişkin firmalarla gerçekleştirilen ve mevzuata aykırılı belirlenen 291 firma hakkında 11.8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Mayısta Kovid-19 salgını kapsamında maske, dezenfektan gibi sağlık ürünleri ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerde ticaret il müdürlüklerimiz 10 bin 577 firmada yaklaşık 38 bin ürünü denetledi. Firma uygulamalarının mevzuata uygunluğunu Haksız Fiyat Kurulu değerlendirecek.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 40-60 ARASINDA

Normalleşme döneminde toplu taşıma aracı kullanmak istemeyenler faizlerdeki düşüşle beraber otomobil almaya başladı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanya kapmasında sıfır araçlar için sunulan kredilerde aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor, ikinci elde bu oran 0.82'yi buluyor. Talep patlaması yaşanan ikinci el araçlarda yüzde 40-60 arasında fiyat artışı yaşandı. Bakanlık, 2 bin 400 de firmanın da konuyla ilgili savunmasını alıyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv satışları son 10 yıllık ortalama seviyeye yaklaştı
05 Temmuz 2020 17:47		 İlk 6 ayda en çok bu otomobilleri aldık
05 Temmuz 2020 11:03
Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor
04 Temmuz 2020 22:17		 İkinci el araçlarda merdiven altı ekspertiz dolandırıcılığına dikkat
04 Temmuz 2020 09:08
Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
02 Temmuz 2020 20:29		 Güvenlik araçları benzine geçiyor
02 Temmuz 2020 06:50
'Hedefimiz, 2022 sonunda ilk aracı banttan indirmek'
01 Temmuz 2020 23:14		 Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
01 Temmuz 2020 19:36
MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı
01 Temmuz 2020 18:44		 Volkswagen, Türkiye dahil tüm yatırımlarını erteledi
01 Temmuz 2020 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!
11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
11:10 - 'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coşkun sabah 1
lunapark ve tematik parklar faaliyetlerine başlayacak 2
Kuru öksürük 1
sosyal mesafe 1
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
Black Panther 1
Kanye west'in abd başkan adayı olması 2
Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım 1
çekirge 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam