İlk mezunlarıyla fark yaratan fakülte: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi

İlk mezunlarını 2017 yılında veren AYBÜ İşletme Fakültesi'nin mezunları arasında şu anda yazılım mühendisliği yapan da var bir şirketin küresel satış müdürü de. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan da var, Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan da. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda çalışıp Marmara Üniversitesi veya Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan da var.

Bu başarının arkasında yatan nedeni Türkiye'nin sayılı kadın dekanlarından biri olan Prof. Dr. Nilay Alüftekin Sakarya şu şekilde açıklıyor: "Biz İşletme Fakültesi olarak öğrencilerimize öncelikle bir vizyon ve stratejik bir perspektif kazandırmayı hedefledik. Bunun yanı sıra iyi bir İngilizce eğitim ile Dördüncü Sanayi devriminin gerektirdiği tüm becerileri kazanmaları için gerekli imkanları öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Sadece büyük düşünmelerinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda iyi bir donanım elde ederek harekete geçmeleri gerektiğini öğrettik. Stajı zorunlu hale getirdik. Erasmus değişim programı aracılığıyla yurt dışında da staj imkanlarından faydalanmalarını sağladık. Böylece hem yurt dışı hem de iş tecrübesi elde etmeleri için emek harcadık. Uluslararası öğrenci sayımızın yaklaşık yüzde 13 civarında olduğu düşünülürse, uluslararası ortamı sınıflarımızda da sağlayarak yurt dışında yabancılık çekmeyecekleri bulunmaz bir fırsat yarattık. İşletme Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezi (REKMER) aracılığıyla da öğrencilerimize girişimcilik sertifikaları verdik. REKMER'in youtube kanalı aracılığıyla girişimcilik eğitimi videolarımızı paylaşıyoruz. Z kuşağının dikkatini çekecek projelerle sosyal medyada çok aktif hareket ediyoruz. Öğrenci odağımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Öğrencilerimiz dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, bölüm başkan yardımcıları, öğretim elemanları ve idari personelimize her zaman ulaşabilmekte ve taleplerini iletebilmektedir. Bizim bütün çabamız öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında sahada fark yaratmalarıdır."

Bu başarının tesadüf olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nilay Alüftekin Sakarya, AYBÜ rektörlüğünün stratejik plan ve kalite hedefleri doğrultusunda ve Sayın AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile koordineli bir şekilde hareket ederek liyakate dayalı olarak öğretim üyelerini Fakülteye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi olan AYBÜ'de % 100 İngilizce eğitim veren İşletme Fakültesi bünyesinde 60'ar kontenjanlı dört bölüm bulunmaktadır: İşletme, Uluslararası Ticaret ve işletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans. Dört bölümün de kontenjan doluluk oranı %100'dür. İşletme Fakültesi'nde 12 profesör, 8 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İngilizce eğitim veren İşletme Fakültesi'nde toplam 1300 öğrencinin 406'sı bu yıl Hazırlık Okulunda okudu. 173 yabancı uyruklu öğrenciye sahip İşletme Fakültesi uluslararası bir devlet üniversitesi hedefiyle yola çıkan ve Devlet üniversiteleri arasında en fazla yabancı uyruklu öğrenci oranına sahip olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin önemli bir temsilcisidir.