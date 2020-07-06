1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk mezunlarıyla fark yaratan fakülte: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi

Mezun öğrencilerine mikrofonu uzatan AYBÜ İşletme Fakültesi, hem mezunlarının şu anda nerede olduğunu görme hem de mezunlarının gözüyle kendilerini değerlendirme fırsatı buldu.
Yazdır
İlk mezunlarıyla fark yaratan fakülte: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi

İlk mezunlarını 2017 yılında veren AYBÜ İşletme Fakültesi'nin mezunları arasında şu anda yazılım mühendisliği yapan da var bir şirketin küresel satış müdürü de. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan da var, Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan da. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda çalışıp Marmara Üniversitesi veya Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan da var.

Bu başarının arkasında yatan nedeni Türkiye'nin sayılı kadın dekanlarından biri olan Prof. Dr. Nilay Alüftekin Sakarya şu şekilde açıklıyor: "Biz İşletme Fakültesi olarak öğrencilerimize öncelikle bir vizyon ve stratejik bir perspektif kazandırmayı hedefledik. Bunun yanı sıra iyi bir İngilizce eğitim ile Dördüncü Sanayi devriminin gerektirdiği tüm becerileri kazanmaları için gerekli imkanları öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Sadece büyük düşünmelerinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda iyi bir donanım elde ederek harekete geçmeleri gerektiğini öğrettik. Stajı zorunlu hale getirdik. Erasmus değişim programı aracılığıyla yurt dışında da staj imkanlarından faydalanmalarını sağladık. Böylece hem yurt dışı hem de iş tecrübesi elde etmeleri için emek harcadık. Uluslararası öğrenci sayımızın yaklaşık yüzde 13 civarında olduğu düşünülürse, uluslararası ortamı sınıflarımızda da sağlayarak yurt dışında yabancılık çekmeyecekleri bulunmaz bir fırsat yarattık. İşletme Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezi (REKMER) aracılığıyla da öğrencilerimize girişimcilik sertifikaları verdik. REKMER'in youtube kanalı aracılığıyla girişimcilik eğitimi videolarımızı paylaşıyoruz. Z kuşağının dikkatini çekecek projelerle sosyal medyada çok aktif hareket ediyoruz. Öğrenci odağımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Öğrencilerimiz dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, bölüm başkan yardımcıları, öğretim elemanları ve idari personelimize her zaman ulaşabilmekte ve taleplerini iletebilmektedir. Bizim bütün çabamız öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında sahada fark yaratmalarıdır."

Bu başarının tesadüf olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nilay Alüftekin Sakarya, AYBÜ rektörlüğünün stratejik plan ve kalite hedefleri doğrultusunda ve Sayın AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile koordineli bir şekilde hareket ederek liyakate dayalı olarak öğretim üyelerini Fakülteye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi olan AYBÜ'de % 100 İngilizce eğitim veren İşletme Fakültesi bünyesinde 60'ar kontenjanlı dört bölüm bulunmaktadır: İşletme, Uluslararası Ticaret ve işletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans. Dört bölümün de kontenjan doluluk oranı %100'dür. İşletme Fakültesi'nde 12 profesör, 8 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İngilizce eğitim veren İşletme Fakültesi'nde toplam 1300 öğrencinin 406'sı bu yıl Hazırlık Okulunda okudu. 173 yabancı uyruklu öğrenciye sahip İşletme Fakültesi uluslararası bir devlet üniversitesi hedefiyle yola çıkan ve Devlet üniversiteleri arasında en fazla yabancı uyruklu öğrenci oranına sahip olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin önemli bir temsilcisidir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!
11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
11:10 - 'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
sela 1
Özdemir Erdoğan 3
şu anda dinlenen şarkı 1
çekirge 1
sosyal mesafe 1
hapşırmamak için burnunu sıkmak 1
lunapark ve tematik parklar faaliyetlerine başlayacak 2
boyun ağrısı 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam