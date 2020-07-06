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4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak

4 devlet Üniversitesi 465 personel almak için ilana çıktı
 06 Temmuz 2020 09:15
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4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak

4 devlet Üniversitesi 465 personel almak için ilana çıktı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sağlık personeli alacak.

İlanın tamamı için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi 149 sağlık personeli alacak.

İlanın tamamı için TIKLAYINIZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 104 sağlık personeli alacak.

İlanın tamamı için TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak

İlanın tamamı için TIKLAYINIZ

4 ilana da başvurular 2018 KPSS puanına göre yapılacak.

İlanlara başvurular 20 Temmuz itibariyle sona erecek.
Memurlar.Net - Özel

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