4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
4 devlet Üniversitesi 465 personel almak için ilana çıktı
|06 Temmuz 2020 09:15
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4 devlet Üniversitesi 465 personel almak için ilana çıktı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sağlık personeli alacak.
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Süleyman Demirel Üniversitesi 149 sağlık personeli alacak.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 104 sağlık personeli alacak.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
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4 ilana da başvurular 2018 KPSS puanına göre yapılacak.
İlanlara başvurular 20 Temmuz itibariyle sona erecek.
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