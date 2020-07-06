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Haziranda 357 bin satış işleminin 113 bini web tapu üzerinden yapıldı

Haziranda 357 bin satış işleminin 113 bini web tapu üzerinden yapıldı
 06 Temmuz 2020 09:21
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Haziranda 357 bin satış işleminin 113 bini web tapu üzerinden yapıldı

Kredi faizlerinin düşmesi ile bir anda artan konut ve gayrimenkul satışları ile birlikte tapuda yaşanan aşırı yoğunluk web tapu uygulaması ile azaldı. Haziran'da tapuda yapılan 357 bin işlemin, 113 bini web tapu üzerinden gerçekleşti.

Pandemi sonrası normalleşme adımları ile birlikte düşen konut kredisi faiz oranları konut satışlarının artmasına neden oldu. Özellikle kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarının sıfır konutlarda yüzde 0.64'e ve ikinci konutlarda ise yüzde 0.74'e düşürmesi ile birlikte tapu müdürlüklerinde konut satış işlemlerinde büyük artış yaşandı. Tapu müdürlüklerinde günlük işlemler ortalama 70 bine ulaştı.

Kredi faizlerinin düşmesi ile bir anda artan konut ve gayrimenkul satışları ile birlikte tapuda yaşanan aşırı yoğunluk, web tapu uygulaması ile azaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tapu müdürlüklerinde haziran ayında toplam 357 bin satış işlemi gerçekleştirildi. Tüm bu işlemlerin 113 bini web tapu uygulaması üzerinden yapıldı.

Web Tapu Uygulamasını en çok kullanan ilk 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Web Tapu uygulaması ile tapu işlemleri için talep edilen kimlik belgeleri, emlak beyan değerini gösterir belgeler, şirket yetki belgeleri ve DASK poliçeleri talep edilmeden işlemler gerçekleşti ve vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son imza aşamasında gelmesi sağlandı. Resmi geçerliliği bulunan; tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örnekleri web tapu sistemi üzerinden alındı.

Web tapu ile ilgili tüm detaylar web sayfasında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların web tapu sistemini nasıl kullanacaklarına yönelik kullanma kılavuzu ve videoları "https://webtapu.tkgm.gov.tr/haber/bireysel-ve-sirket-portallari-kullanici-islemleri-tanitim-videolari-ile-kullanim-kilavuzlarina-buradan-ulasabilirsiniz" adresinden yayınladı. Web tapu ana sayfası üzerinden de "Webtapu" ile ilgili vatandaşların ne yapması gerektiği ile ilgili bilgi verildi.

Vatandaşların tapuya sadece imza için gelmesini sağlayan web tapu uygulaması ile ayrıca azalan bürokrasi ve beraberinde yaşanan tasarruf ile yıllık yaklaşık 100 milyon TL tasarruf sağlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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