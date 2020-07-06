Dolar yeni haftaya yükselişle başladı
Uzun süre 6.85 seviyesine demir atan dolar/TL yeni haftaya 6.86 seviyesinde başladı
|06 Temmuz 2020 09:23
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Uzun süre 6.85 seviyesine demir atan dolar/TL yeni haftaya 6.86 seviyesinde başladı.
Haftanın ilk gününe dolar 6.86 seviyesinden açılış yaptı.
Euro/TL ise 7.74 civarında seyrediyor.
Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu korurken yatırımcılar bugün ABD hizmetler sektöründeki daralmanın devam edip etmediğini gösteren veriye odaklandı. Veri daralmanın durduğuna işaret ederse ekonomik toparlanmanın devam ettiği beklentilerini daha da canlandırabilir.
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