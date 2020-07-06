Korona cezalarına faiz işliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de sosyal mesafe, maske kullanımı ya da sokağa çıkma kısıtlaması gibi çeşitli önlemler uygulanıyor. Kurallara uymayanlar çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor. İhlaller üzerine kesilen para cezalarını vatandaşların belirli zaman aralıklarında ödememesi halinde, faiz işlemeye başlıyor ve ödenmesi gereken meblağ artıyor.

DHA'ya konuşan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "1 aylık süreçten sonra faiz işlemeye başlayacaktır. Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir" dedi.

Avukat Çetinkaya, "TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş. Bu konuda mahkemelerin takdir yetkisi var" diye konuştu.

"İLK 15 GÜN İÇİNDE İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ"

Cezaların ödenmesi için ilk 15 gün içinde başvuru yapıldığı takdirde, indirim uygulandığını belirten Avukat Çetinkaya, "İtirazlar için, 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabilirler. Cezayı ise 15 gün içinde indirimli olarak ödeme şansları var. Örnek vermek gerekirse maske cezası 900 TL. Bunu 675 TL olarak ödeyebilirler ilk 15 gün içinde. Oldu ki ödeyemedik. O zaman bu idari yaptırımı yapan kuruma ilk 1 ay içinde başvurarak, bunu taksitlendirme imkanları da var. Birinci kısmı peşin verecekler. Bir yıl içinde diğer kalan kısmı ise 4 eşit taksit halinde ödeyebilirler. İdari kurumun bu taksitlendirmeyi kabul etmesi lazım. Kabul etmeme durumları da var. Eğer ki bu süreçte ödeyememiş olurlarsa, vergi dairesinde de taksitlendirme yapabilirler. Aynı zamanda bu taksitlendirme ya da erken ödeme, kişilerin kanun yoluna başvurma haklarını da ellerinden almamakta" dedi.

ADANA 5. SULH CEZA HAKİMLİĞİ POLİS TARAFINDAN YAZILAN CEZALARIN "GEÇERSİZ" OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Öte yandan Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve 65 yaş sokağa çıkma yasaklarının ihlali üzerine polis tarafından yazılan cezaların ''Geçersiz'' olduğuna karar verdi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, mahkeme, "İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir" hükmüne vardı.

Adana'da bir vatandaşa verilen 789 liralık ceza da bu gerekçe ile iptal edildi. Bugüne kadar polisin verdiği koronavirüs tedbirleri kapsamındaki cezaların 1 milyar lirayı aştığı, bu kararın emsal olması durumunda tüm cezaların iptal edilebileceği bildirildi.

Davayı açan Avukat Mahmut Akgül, "Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur" dedi.