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Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
|06 Temmuz 2020 09:37
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Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
E.T ve O.T. gözaltına alındı.
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