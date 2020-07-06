Çoklu baro görüşmelerinde kamu avukatı detayı
|06 Temmuz 2020 09:41
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İstanbul'da sadece kamu avukatlarının bile baro kurabileceğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ise "Sayı yetmiyorsa mesela, bir avukatın kızı olmayı da sayıya dahil edin" diye yanıt verdi. Meclis'teki çoklu baro tartışmaları tutanaklara şöyle yansıdı:
YA TAYİNİ ÇIKARSA
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye Barolar Birliği (TBB) Temsilcisi Seray Şenfer: "Komisyonun takdiri kamuda görevli avukatları 5 bin avukat hesabına dahil etmekse dikkatinizi çekmem gereken 2 konu var. İlki, bu meslektaşlarımızın ne yazık ki çok fazla yer değiştirmeye maruz kaldığı. 2 bin avukatlık dilekçede imzası var ancak bu sırada bir başka ile tayini çıkarsa ne olacak?
KAMU DA DAHİL
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kamu avukatlarının sayısıyla bu 5 bin sınırı aşılıyorsa orada, barodaki avukat sayısına değil, kamu avukatı dahil kaç avukat olduğuna bakılacak.
ANTALYA ÖRNEĞİ
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Antalya'da 4 bin 950 avukat, 70 kamu avukatı var. Baro üyesi olmayan bir avukat aidat vermediği halde, üye olmak istemediği, belki de karışmak, bulaşmak istemediği halde hem onu 5 bin sayısına dahil edeceğiz, hem de 2 bin sayısına. Bu onun hakkı değil.
ÇOKLU BARO TARTIŞMASI TUTANAKLARA BÖYLE GİRDİ
İSTANBUL'DA BARO KURABİLİRLER
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Anayasa'nın 135'inci maddesine göre "Kamu çalışanları için üye olma zorunluluğu yok. İstanbul gibi ilde sadece kamu avukatları bile baro kurabilir."
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: Acaba eksiğiniz var da kamu avukatlarından mı tamamlamak istiyorsunuz.
Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç: 'Kamu avukatları 5 bin rakamına dahil olmasın' diyenlerin gerekçeleri de var, 'Dahil olsun' diyenlerin de. Dolayısıyla Genel Kurul aşamasında da bunu tartışırız.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran: Şehir şehir gezip o sayıya dahil olsalar ne yapacağız?
KIZINI DA DAHİL EDİN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Sayı yetmiyorsa mesela, bir avukatın kızı olmayı da sayıya dahil edin. İstediğiniz kadar aykırılığı ekleyin ki paçasından Anayasa'ya aykırılık akan bu kanun Anayasa'yla arasında yaptığı açıyı bir derece azaltmasın.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Öyle değil ama ya.
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