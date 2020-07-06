İyi Parti'li vekilden uygunsuz sözler
|06 Temmuz 2020 10:29
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Daha önce İdlib'de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 29 Şubat'ta Afyonkarahisar'daki cenaze töreninde cenaze namazı devam ederken ön safa girerek özel fotoğraf çektiren İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, yine gündemde.
''Uygun yerlerine monte ederiz''
İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti. Kongrede söz alan Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız." şeklinde konuştu.
"Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız"
İYİ Partili Cesur; şöyle devam etti: "Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.."
Mehmet Muş'tan tepki: Biz dinlerken utandık
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı."
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