Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

OKULLARDA ALINACAK VİRÜS ÖNLEMLERİ BELLİ OLDU Rehberde okulların Covid-19 bulaşması açısından riski olduğu belirtildi. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelere görevler düştüğü vurgulandı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında da maske ve mesafe kuralına uyulacak.