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'Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı' haberine açıklama

Artvin'de bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda çıkan "Memurda Koronavirüs Çıkınca Kurum Kapatıldı" ve "Tayinle Gelen Memurda Koronavirüs Çıktı, Kurum Kapatıldı" haberleri ile ilgili olarak Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, yazılı bir açıklama yayınladı.
 06 Temmuz 2020 10:47
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'Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı' haberine açıklama

Yapılan açıklamada "ÖSYM tarafından İl ve İlçe Müdürlüklerimize sözleşmeli personel ataması gerçekleşmiştir. Artvin Valiliği ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile il dışından gelen vatandaşlarımıza yapılan genel tarama kapsamında alınan Covid-19 PCR testleri arasından Şavşat İlçe Müdürlüğümüze atanan 1 (bir) personelimizde Covid-19 pozitif çıkmış olup, Pandemi kurulu kararı ile gereken tedbirler alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Haberde geçen Şavşat İlçe Müdürlüğümüzün geçici olarak kapatıldığı iddiası asılsızdır. Müdürlüğümüz hizmetine devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın devletimizce alınan ve illerimizde uygulanan kararlara riayet etmesi, maskesiz sokağa çıkılmaması, genel temizliğe ve sosyal mesafeye riayet edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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