'Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı' haberine açıklama
|06 Temmuz 2020 10:47
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Yapılan açıklamada "ÖSYM tarafından İl ve İlçe Müdürlüklerimize sözleşmeli personel ataması gerçekleşmiştir. Artvin Valiliği ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile il dışından gelen vatandaşlarımıza yapılan genel tarama kapsamında alınan Covid-19 PCR testleri arasından Şavşat İlçe Müdürlüğümüze atanan 1 (bir) personelimizde Covid-19 pozitif çıkmış olup, Pandemi kurulu kararı ile gereken tedbirler alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
Haberde geçen Şavşat İlçe Müdürlüğümüzün geçici olarak kapatıldığı iddiası asılsızdır. Müdürlüğümüz hizmetine devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın devletimizce alınan ve illerimizde uygulanan kararlara riayet etmesi, maskesiz sokağa çıkılmaması, genel temizliğe ve sosyal mesafeye riayet edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir" denildi.
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