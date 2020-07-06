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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|06 Temmuz 2020 10:56
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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