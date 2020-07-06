Gram altın 392 lira seviyelerinde
|06 Temmuz 2020 11:00
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Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı.
Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 391,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.625 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde 1.776 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.
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