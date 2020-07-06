1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Pandemi sürecinde alışveriş için motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandı
 06 Temmuz 2020 11:10
Yazdır
'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alışveriş amaçlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması, sigortalılık oranının artması için fiyatlar düşürülmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın döneminde motorlu kurye sayısının önemli oranda arttığını ve trafiğe çıkan motosiklet sayısının yükseldiğini kaydederek, bu sebeple söz konusu taşıtlar için trafik sigortası prim tutarlarının düşürülmesini önerdi.

Motosiklet sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 71 arttığına dikkati çeken Palandöken, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması ve sigortalılık oranının artması için sigorta prim fiyatları düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Motorsiklet sayısı bir yılda 105 bin arttı

Motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da yükseldiğine işaret eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eve siparişlerin 2 katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde artış oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ayda 16 şiddet olayında 27 sağlık çalışanı mağdur oldu
04 Temmuz 2020 12:36		 Enerji Bir-Sen'den doğum yardımı miktarının artırılması talebi
04 Temmuz 2020 11:30
Konuşmayı değil eylemi tercih ettiler
04 Temmuz 2020 07:54		 Şiddete karşı eğitim seti
04 Temmuz 2020 06:10
Fırıncılar federasyonundan 'ekmeğe zam' açıklaması
03 Temmuz 2020 12:59		 İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam istiyor
02 Temmuz 2020 13:49
Ek Ödemelerin emekliliğe yansımasında doğru bilinen yanlışlar
01 Temmuz 2020 14:00		 15 Temmuz paralarına açıklama
01 Temmuz 2020 12:03
TÜBA, Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı
01 Temmuz 2020 11:29		 Tes-İş: Kıdem tazminatı işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir
01 Temmuz 2020 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Gaziantep'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü11:55 - Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek
11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
Böyle uğurlama olduğunda toparlayın götürün 2
Sıcaklara rağmen çay içmek 2
lunapark ve tematik parklar faaliyetlerine başlayacak 2
gaziantep 2
meyve toplayıcısı maymunlar 1
sigara ve alkole vergi zammı 3
çekirge 1
hapşırmamak için burnunu sıkmak 1
canlı yayında intihar etmek 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam