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Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız, artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek
 06 Temmuz 2020 11:13
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Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemlerinde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını, başvuru merkezlerine gitmeden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade etti.

ÖSYM AİS mobil uygulamasını şubat ayında adayların kullanımına sunduklarını hatırlatan Aygün, başta başvuru olmak üzere tüm işlemlerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Adayları için önemli bir yeniliği paylaşmak istediğini aktaran Aygün, şunları kaydetti:

"Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. kimlik kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."
Anadolu Ajansı
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