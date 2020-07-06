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Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Fehmi Taşyurt: 200'ün üzerinde kurban satış ve kesim alanı oluşturulacak. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, hayvanlarını ehil ellerle profesyonel kasaplara bu alanlarda kesimlerini yaptırsınlar
 06 Temmuz 2020 11:24
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Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor

- İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Fehmi Taşyurt, her yıl Kurban Bayramı'nda hatalı hayvan kesimleri ve etin yanlış işlenmesi nedeniyle et kaybı meydana gelebildiğini belirterek, bu israfın yaşanmaması için kurbanlık kesimlerinin profesyonel kasaplarca yapılmasını önerdi.

Türkiye'de her yıl kurbanlık kesimleri sırasında yüzlerce acemi kasap yaralanıyor. Kaçak kesim yapan acemi kasaplardan kaçan hayvanların oluşturduğu görüntüler, bazen tehlikeli anların yaşanmasına da neden oluyor.

Fehmi Taşyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl İstanbul'da 200'ün üzerinde hayvan satış ve kesim alanı kurulduğunu hatırlatarak, Hayvancılık Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre bu yıl da aynı sayıda alanı oluşturulacağını kaydetti.

Taşyurt, "Bu yıl dünyayı ve ülkemizi sıkıntıya sokan bir pandemi süreci yaşadık. Bu nedenle kesim alanları her bakımdan daha elverişli. Vatandaşlarımıza, randevu sistemine dikkat ederek buralarda kesimlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelge incelendiğinde, maske, sosyal mesafe, hijyene uyulması öneriliyor, bilhassa her yıl satış alanlarındaki o pazarlık usulünde tokalaşarak, el sıkışarak pazarlık yapılması tavsiye edilmiyor, bunun yasaklandığı bildiriliyor." diye konuştu.

- "Etin parçalamadan dinlendirilmesi gerekiyor"

Taşyurt, etin korunması konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Belirlenen alanlarda kesimlerini profesyonel kasaplara yaptırdıktan sonra vatandaşlarımız maalesef eti kesilir kesilmez parçalayarak naylon kovalara veya poşetlere koyarak evlerine nakledip buzdolaplarına da bu şekilde koyuyor. Büyük israf, büyük ziyan oluşuyor. Vatandaşlarımızın hayvan kesildikten sonra mümkünse vücut ısısını atacak şekilde eti parçalamadan dinlendirmeleri gerekiyor. Eğer mümkün değilse de parçalayıp eve ulaştırmaları, bir masada, yayvan tepsilerde veya bir bezin üzerinde güneş görmeyecek şekilde eti yayarak serinletmeleri ve ondan sonra buzdolabına koymaları gerekiyor."

Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı'nda 850 bin büyükbaş hayvan 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını aktaran Taşyurt, "Bu sayede 200 bin ton kırmızı et üretimi sağlanıyor. Maalesef genellikle hepimiz kurban kesiminin birinci gün olmasını tercih ediyoruz, ikinci güne bile bırakmamaya çalışıyoruz. Bunun yüzde 10'unun bile profesyonel ellerde işlenmemesi nedeniyle kaybı demek 20 bin ton kırmızı et yapar ki bu da Ankara'nın 1 aylık, İstanbul'un ise 10 günlük et tüketimine karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kasapların yapacağı kesimlerle kesim sırasındaki et kayıpların yaşanmayacağını vurgulayan Taşyurt, ehil kasaplar etin işlenmesi konusunda vatandaşlara daha faydalı olacağını dile getirdi.

Taşyurt, her yıl Kurban Bayramı'nda yüzlerce acemi kasabın yaralandığını hatırlatarak, sözlerini, "Olası yaralanmaların önüne geçmek ve bayramın hüsranla geçmemesi için bile olsa kesiminizi belgeli kişilere yaptırın." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
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