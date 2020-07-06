1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 6'sı yakalandı
 06 Temmuz 2020 11:26
Yazdır
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 eski askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde
06 Temmuz 2020 11:55		 Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
06 Temmuz 2020 11:28
PKK'nın terör inine bayrağımız dikildi
06 Temmuz 2020 08:57		 15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
06 Temmuz 2020 08:53
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
06 Temmuz 2020 08:20		 Masonlar FETÖ'ye kalkan oluyor
06 Temmuz 2020 06:10
Komandolar Pençe-Kaplan'da teröristlerin inlerine giriyor
05 Temmuz 2020 12:38		 FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı
04 Temmuz 2020 15:42
30 yıl sonra yakalandılar! Hatay Valiliği bu sözlerle duyurdu
04 Temmuz 2020 15:36		 Edirne'de FETÖ operasyonunda eski akademisyen gözaltına alındı
04 Temmuz 2020 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Gaziantep'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü11:55 - Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:53 - Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci11:53 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti11:48 - Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
11:45 - Pendik'te yolu kesilen kadın eski sevgilisi tarafından darp edildi!11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:31 - 15 günde 20 kilo veren muhtardan maske uyarısı11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek
11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
Geçici görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarılma halinde yürütülecek idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sigara ve alkole vergi zammı 3
kulak çöpü 2
lunapark ve tematik parklar faaliyetlerine başlayacak 2
Kanye west'in abd başkan adayı olması 2
Bunlar iyi günlerimiz olabilir 1
süper bulaştırıcılar 2
bay yanlış 1
gaziantep 2
Black Panther 1
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam