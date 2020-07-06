Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|06 Temmuz 2020 11:28
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 2'sinin emniyetteki işlemleri sürerken adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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