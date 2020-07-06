Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru
|06 Temmuz 2020 11:29
|Yazdır
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan anne Feride Karaman, "Sanığı geçen celse tahliye ettiniz. Delillerin toplandığından ne kadar eminsiniz? Çocuğumun katilini gördüm, iki gün yemek yiyemedim. Sadece su içtim ve ağrı kesici aldım. Adalet istiyorum." diye konuştu.
Söz verilen cumhuriyet savcısı, dosyanın esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için savcılık makamına gönderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, talep doğrultusunda dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak, davayı 9 Temmuz 2020'ye erteledi.
Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
İddianamede, Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komodinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kapkaççılar bekçileri geçemedi
07 Temmuz 2020 11:08
|Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi
07 Temmuz 2020 11:06
|Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
07 Temmuz 2020 10:36
|Ankara'da 'Dam' operasyonu
07 Temmuz 2020 10:25
|Antalya'da su kuyusuna düşen kişi öldü
07 Temmuz 2020 10:08
|Uşak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
07 Temmuz 2020 09:45
|Temizlik işçisine iğrenç tuzak
07 Temmuz 2020 08:49
|'Rabia Naz' gizemini savcılık çözecek
07 Temmuz 2020 08:08
|2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu
07 Temmuz 2020 07:37
|Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama
07 Temmuz 2020 06:40