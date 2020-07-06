Polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde
|06 Temmuz 2020 11:55
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- Kuruluşundan bu yana kendisinden olmayana yasam hakkı tanımayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETO) karanlık yuzunu, uzun yıllar orgutun kritik birimlerde gorev almıs itirafcılar anlatıyor.
Darbe girisiminden devletin kritik birimlerine sızma stratejisine kadar orgute dair bilinmeyenleri verdikleri bilgilerle desifre eden itirafcılar, boylece FETO'nun cozulmesine onemli katkı sunuyor.
Bu isimlerden örgütün Samsun'daki emniyet yapılanmasında "emniyet imamı" olan öğretmen M.T, itirafıyla birçok orgut mensubunu desifre etti, orgutun emniyette nasıl yapılandıgını detaylarıyla acıkladı.
M.T, savcılıktaki ifadesinde, 2015 yılı ekim ayında Feza Berk Koleji'nde görev yapmak için Samsun'a geldiğini, 5-6 ay örgütün emniyet yapılanmasında bulunduğunu belirtti.
Türkiye'de FETÖ/PDY'nin yapılanmasının iki şekilde olduğunu aktaran M.T, "Bunlardan biri kurumsal yapılar, diğeri ise il yapılanmalarıdır. Örgütün il yapılanmasında il imamlığına eğitim kurumları, esnaf, Zaman gazetesi ve cemaate ait dergilerin yönetimi, yurtlar, gizli olmayan milli eğitim öğretmenleri, işçiler, diğer memurlar bulunmaktadır. Bu gruplar da yine kendi aralarında ünitelere ayrılmışlardır. Kurumsal yapıların içinde ise bildiğim kadarıyla Emniyet, MİT, Silahlı Kuvvetler ve adliye kurumları bulunur. Bu kurumlarda gizlilik esas olduğu için kendi içinde il yapılanmaları birbirinden bağımsızdır. Her kurum kendi arasında yapılanır, kurumların il sorumluları bölge sorumlularına, bölge sorumluları da ülke sorumlularında tabidir." itiraflarında bulundu.
Örgütün bölge yapılanması hakkında da bilgi veren M.T, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce "Samsun İl Emniyet İmamı" olan A.K'nin Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı illerinin de bağlı olduğu "Orta Karadeniz Bölgesi İmamı" olduğunu anlattı.
OHAL kararnamesiyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde görevli, aynı zamanda himmet paralarının toplandığı "Ali" kod adlı kişinin cep telefonuna "Eagle" programı yüklediğini aktaran M.T, "İllerden gelen bilgiler ve himmet paraları Ali'de toplanıyordu. Ali, Başarı Üniversitesinde İngilizce öğretmeni olmasına rağmen bilişimden iyi anlıyordu. Sanıyorum Eagle programlarını da bu yüklüyordu." ifadelerine yer verdi.
- "Verilen talimatı, sorumluluk alanımdaki grup üyelerine iletiyordum"
M.T, polis amirlerine imamlık yapan kişinin sorumluluğunda bir araya geldiklerini belirterek, ifadesinde şu bilgileri verdi:
"Grubumuzda olan polis amirlerine cemaate yönelik herhangi bir operasyon veya cemaati ilgilendiren bilgiler gelmesi halinde bilgi vermeleri konusunda uyarılar yapmamızı, bu şekilde bilgi aldığımız takdirde de hemen ulaştırmamızı söylüyorlardı. Bana verilen talimatı, sorumluluk alanımdaki grup üyelerine iletiyordum."
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