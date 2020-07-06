Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Muğla'da eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, eşinin tüfekle başından vurduğu kadın yaşamını yitirdi.
|06 Temmuz 2020 12:09
|Yazdır
Mehmet Salih G. (58), İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki evlerinin önünde tartıştığı eşi Nazife G'ye (60), av tüfeğiyle ateş etti.
Başından yaralanan Nazife G, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Nazife G, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Salih G. ise cinayeti işlediği tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kapkaççılar bekçileri geçemedi
07 Temmuz 2020 11:08
|Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi
07 Temmuz 2020 11:06
|Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
07 Temmuz 2020 10:36
|Ankara'da 'Dam' operasyonu
07 Temmuz 2020 10:25
|Antalya'da su kuyusuna düşen kişi öldü
07 Temmuz 2020 10:08
|Uşak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
07 Temmuz 2020 09:45
|Temizlik işçisine iğrenç tuzak
07 Temmuz 2020 08:49
|'Rabia Naz' gizemini savcılık çözecek
07 Temmuz 2020 08:08
|2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu
07 Temmuz 2020 07:37
|Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama
07 Temmuz 2020 06:40