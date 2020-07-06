Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na atama yapıldı
|06 Temmuz 2020 12:23
|Yazdır
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım oldu.
MHP MYK Üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 06 Temmuz 2020 tarihinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak atandı.
Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir?
Ahmet Yiğit Yıldırım 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincan İliç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.
Lisans Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Hollanda Saxion Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir.
Sahip olduğu yazılım firmasının projeleri Türkiye çapında ödüller almıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil
07 Temmuz 2020 11:25
|Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga
07 Temmuz 2020 10:55
|Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
07 Temmuz 2020 09:20
|Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
07 Temmuz 2020 07:43
|Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori
07 Temmuz 2020 07:40
|Sirte ve Cufra için eller tetikte
07 Temmuz 2020 07:25
|'Türkiye olmasa halimiz perişan'
07 Temmuz 2020 06:50
|Bakan Pakdemirli: Yangıların 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor
07 Temmuz 2020 01:32
|7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Temmuz 2020 00:01
|Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi
07 Temmuz 2020 00:00