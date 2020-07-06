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Kadın balkondan düşerek hayatın kaybetmişti, kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 gün önce balkondan düşerek öldüğü iddia edilen kadının kocası tutuklandı.
|06 Temmuz 2020 12:35
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi TOKİ konutlarında 3. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden G.S'nin kocası M.S'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
Şüpheli M.S. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ailenin çocukları H.S. ve B.S'nin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.
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