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2020 yılı ikinci yarısı maaş katsayıları yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılının 2. yarısı maaş katsayılarını yayımladı
 06 Temmuz 2020 12:41
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2020 yılı ikinci yarısı maaş katsayıları yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılının 2. yarısı maaş katsayılarını yayımladı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzası ile yayımlanan maaş katsayıları
Memurlar.Net - Özel

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