2020 yılı ikinci yarısı maaş katsayıları yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılının 2. yarısı maaş katsayılarını yayımladı
|06 Temmuz 2020 12:41
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılının 2. yarısı maaş katsayılarını yayımladı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzası ile yayımlanan maaş katsayıları
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