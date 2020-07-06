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Bakan Soylu: Alabaylar Çetesi operasyonunda 59 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
 06 Temmuz 2020 13:10
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."
Anadolu Ajansı
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