Bu ilde vakaların üçte ikisi tek ilçede
|06 Temmuz 2020 13:32
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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının üçte ikisinin Şahinbey ilçesinde olduğunu belirterek "Burada suçlu aramadan öte tedbir almamız lazım." dedi.
Gül, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde muhtarlarla bir araya gelerek kentteki sorunların yanı sıra salgın süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Salgının başladığı mart ayından itibaren yaptıkları sosyal yardımlarına değinen Gül, 1 milyon 600 bin maske dağıttıklarını aktardı.
Gaziantep'in Kovid-19'un en çok görüldüğü illerden biri olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:
"Vakaların üçte ikisi Şahinbey ilçemizde. Burada suçlu aramadan öte tedbir almamız lazım. Bir vaka bile varsa hiçbirimiz güvende değiliz. Türkiye'de normalleşmenin olması, vakaların azalması sanki Gaziantep'te de böyleymiş gibi algılandı. Şu anda rahatlık var. Vakaların artmasında şehirleşme, kalabalık, kurallara uymama etkili. Pandemiyle mücadeleyi bizim dışımızda kamunun ya da başka kurumun çözme şansı yok. Herkesin kendi bireysel yaşantısını disipline etmesi lazım. Keşke sihirli bir el değse sorunlar çözülse. Belediye, valilik, bakanlık sizi koruyamaz. Hepimiz kendimizi koruyacağız. Biz kendimizi koruyamadığımız müddetçe dışarıdan birinin bizi koruma ihtimali yok. Herkese potansiyel Kovid-19, pozitif hasta gözüyle bakarak tedbirimizi almamız lazım."
Gül, kentteki başarıdan da başarısızlıktan da herkesin sorumlu olduğunun altını çizerek "Başarısızlık varsa sorunu tespit ederek çare bulacağız." dedi.
Muhtarlardan mahallelerinde gerekli uyarıları yapmalarını isteyen Gül, eksiklikler tespit edilen sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.
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