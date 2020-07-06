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Kavgaya müdahale eden bekçiye saldırdılar
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavga ihbarına giden bekçi yumruklu saldırıya uğradı.
|06 Temmuz 2020 13:54
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavga ihbarına giden bekçi yumruklu saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Nihat Kantarcı Caddesi'nde kavga ihbarı alan bekçi Uğur K. olay yerine gitti. Kavgaya müdahale ederek şahısları sakinleştirmeye çalışan bekçi Uğur K.'ye Ersan A. (44) yumrukla saldırırken, yanında bulunan oğlu S.A. (17) ile K.O.'da(19) bekçiye saldırdı. Olay yerine takviye ekip çağrılırken, 3 kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülmek üzere ekip otosuna konulan Ersan A., S.A. ile K.O. polislere hakaret ederken, polisler ve bekçiler şahıslardan şikayetçi oldu.
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