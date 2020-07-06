AK Parti İstanbul İl Başkanından Şile'deki su kuyruğuna tepki: EkoFelaket

İstanbul Şile'deki su kuyruğu manzarası görenleri hayrete düşürdü. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana vaad ettiği projelerin yanı sıra birtakım skandal görüntülerin yaşanmasına sebep olması AK Parti kanadından tepkiyle karşılandı. Twitter'da açılan 'EkoFelaket' hastagı Türkiye'nin bir numarası olurken, Şile'de vatandaşların içecek su almak için kamyonların arkasında bidonlarla kuyruğa girdiği fotoğraflar onbinlerce kez paylaşıldı.

''EkoFelaket diyoruz''

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Şile'de vatandaşların İSKİ arabasından bidonlarla su kuyruğuna girmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!''