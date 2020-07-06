İBB'nin üç haftada düzelecek dediği Haliç'in son hali!

Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi ve Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti.

Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.

Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı.

Yer yer çöplerin olması ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç'in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler.

Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.

"Görüyorsunuz halini çamur bildiğin lağım kokuyor"

30 yıldır Eyüpsultan'da yaşadığını ifade eden Samiye İşçi, "AK Parti döneminde Haliç düzeltildi. Çok temiz berrak su aktı buralardan. Şimdi görüyorsunuz halini, çamur bildiğin lağım kokuyor. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Neden bu hale geldi? Temizken berrak akarken neden böyle oldu? Bu hale gelmesi büyük bir acı oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

"Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor"

Haliç'ten gelen kötü kokulardan dolayı rahatsız olduğunu ifade eden Fatma Çakar, "Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor. Çok kötü bir hal aldı çevresinde oturulacak gibi değil. Oturduğum ev Haliç'in az yukarısında oraya bile kötü kokular geliyor. Kesinlikle temizlenmesi gerekiyor bazı şeyleri siyasete karıştırmamak gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.