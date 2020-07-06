Diyarbakır Dicle'de maskesiz sokağa çıkma yasaklandı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.
|06 Temmuz 2020 14:20
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.
Dicle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent genelinde maskesiz sokağa çıkma yasaklandı. Maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu. Yapılan duyuruda vatandaşların sağlıkları için maske takmalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanırken, maske takmayarak insan sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
Alınan kararın ardından güvenlik güçleri, kent genelinde maske denetimi gerçekleştirmeye başladı.
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