MEB, yaz döneminde DYK kursu açacak

MEB, 20 Temmuz ile 28 Ağustos arasında 11. sınıftan 12. sınıfa geçenler ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursu açacak

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi.

b) 2019-2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu. Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ve 2019-2020 ders yılı sonunda 11 inci sınıftan 12 nci sınıfa geçen istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilgi (a) Yönerge ile ilgi (b) Kılavuz hükümleri kapsamında yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.

Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimi;

1- 07-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması,

2- 10-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması,

3- 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması,

4- 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması,

5- 28 Ağustos 2020 Cuma günü, kursların tamamlanması, şeklinde planlanmıştır.

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen takvime göre iş ve işlemlerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, duyurunun ivedilikle ilgililere yapılması, Covid-19 salgını ile ilgili verilen mücadele ve bu doğrultuda alınan önlem ve tedbirlere de titizlikle uyulması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN

Bakan a.

Bakan Yardımcısı