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7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

7 ilimizde korona virüs salgını nedeniyle bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 06 Temmuz 2020 22:10
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7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

BİTLİS

Ahlat'ta bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen bir bina karantinaya alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Erkizan Mahallesi Kalendar 2. Sokak No:9/A adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 6 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binada ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

MALATYA

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çevirme Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede bugünden itibaren karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

VAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı.

828 nüfuslu Kilimli ve 272 nüfuslu Cayır mahalleleri, yeni vakaların tespit edilmesi ile birlikte İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallelerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise taramalarını sürdürüyor.

SİİRT

Siirt'te bir bina karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan merkez Yenidoğan Mahallesi 210. sokakta bir aile apartmanının korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Tepeler köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tepeler köyünde Kovid-19 salgını tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede şüpheli ile temaslı kişilerin belirlendiği aktarıldı. Bu nedenle köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahallede karantina uygulanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı İğdir köyünün Merkez Mahallesi ile Curalar Mahallesi salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

KONYA

Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Yığar Mahallesi'nde 6 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu Yunak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu kişilerin yaşadığı 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 14 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Kararın ardından evler giriş ve çıkışlara kapatıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı bildirildi.
Memurlar.Net
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