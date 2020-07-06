İETT otobüsü üst geçit direğine çarptı, şoför açığa alındı
|06 Temmuz 2020 14:53
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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda, HT29 hattında çalışan bir İETT otobüsünün üst geçit direğine ve refüje çarpması sonucu otobüsteki 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haramidere durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanan otobüsün sürücüsü arızayı gidermek için otobüsten indi. El freninin tutmaması sonucu hareket etmeye başlayan otobüs üst geçit direğine ve refüje çarparak durabildi.
Kaza sırasında otobüs içinde bulunan yolculardan 16'sı çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken D-100 Karayolu'nda trafik kontrollü olarak ilerliyor.
Öte yandan, İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve soruşturma sonuçlanana kadar otobüs şoförünün görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
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