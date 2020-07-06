1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamile kadının aracına saldıran baklavacıların cezasının gerekçesi açıklandı

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle toplamda 5'er yıl hapse çarptırılan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
 06 Temmuz 2020 15:05
Yazdır
Hamile kadının aracına saldıran baklavacıların cezasının gerekçesi açıklandı

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle toplamda 5'er yıl hapse çarptırılan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanıkların şiddete yönelik eylemleri nedeniyle aracının camlarını, kapılarını sıkı bir şekilde kapatan hamile kadın ve eşinin dehşet içinde arabada beklemek zorunda kaldıkları, olay sırasında çok agresif olan sanıkların savunmalarının inandırıcı olmadığı ve pişmanlıklarının bulunmadığı anlatıldı.

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle toplamda 5'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Yargılamayı yapan Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi kararında, sanıkların olay tarihinde araçlarıyla seyir halinde oldukları, aracı Hüseyin Sel'in kullandığı, Hasan Sel'in sürücü koltuğunun yanındaki koltukta bulunduğu, müştekiler Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık eşi Ayfer Bahçıvan'ın da araçlarıyla seyir halinde oldukları anlatıldı. Sanıkların emniyet şeridini kullanarak katılanların aracının önüne geçtiği ancak ileride polis ekiplerinin olduğunu görünce katılanların önünden normal şeride girmek istediği ancak katılanın bu duruma izin vermediği belirtildi.

Her iki sanık da çok agresifti

Bunun üzerine sanıkların kendilerine yol verilmemesine sinirlendikleri, Bahçıvan çiftinin aracını takip ettiği ve araçlarının önünü keserek durdurduğu kaydedildi. Araçtan inen sanıkların sinirli bir şekilde katılanların aracının yanına geldikleri, Hasan Sel'in aracın camına kuvvetli bir şekilde vurduğu, yumruk ve tekme attığı, aracın dikiz aynasına zarar verdiği, aracın kaputunun önüne çıktığı ve zıpladığı, her iki sanığında çok agresif oldukları, karşısındakileri korkutacak ve paniğe sebep olacak davranışlarda bulundukları anlatıldı.Katılanların bu süre içinde aracın kapı ve pencerelerini sıkıca kapatarak araçta kaldıkları ve sanıkların bu şekilde "kara ulaşım araçlarının alıkonulması" ve "hürriyeti tahdit" suçunu işledikleri vurgulandı.

Savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik

Sanıkların savunmalarının yerinde olmadığı, inandırıcılıktan uzak olduğu, sanıkların toplum önünde düşmüş oldukları durum dikkate alındığında kendilerini haklı çıkarmak adına bu şekilde beyanda bulundukları ve savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Katılanların beyanlarının ise birbirleriyle uyumlu olduğu, görüntülerle de desteklendiği bilgisine yer verildi.

Dehşet içinde arabada beklemek zorunda kaldılar

Kararda, sanıkların şiddete yönelik eylemleriyle araca saldırıda bulunmaları sebebiyle katılanların aracın camlarını ve kapılarını sıkı bir şekilde kapatmak zorunda kalarak dehşet içinde arabada kapalı kalmak zorunda kaldıkları anlatıldı.

Pişmanlıkları yok

Olay yerinin cadde üstü olduğu, trafik akışının devam ettiği, bu durumda sanıkların eylemlerine devam etmesinin mümkün olmadığı ve çevrede toplananların da olması nedeniyle olay yerinden ayrılmak zorunda kaldıkları, sanıkların bir pişmanlığının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Davanın Geçmişi

Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan ile Hasan Sel ve Hüseyin Sel arasında yol verme yüzünden tartışma çıkmıştı. Araçlarından inen Sel kardeşler, müştekilerin yanına gitmiş, Hasan Sel arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın sol dikiz aynasını kırmış ve aracın ön kaputuna çıkıp tepinmişti.

İddianamede, Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti.

Olayın ardından tutuklanan sanıklar 22 gün tutuklu kaldıkları cezaevinden davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti. Yargılamayı yapan mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırmıştı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelenmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkasının yerine sınava giren kişi tutuklandı
06 Temmuz 2020 19:31		 Şike kumpası davasında Baransu gerginliği
04 Temmuz 2020 09:27
Eşini satırla öldüren kocanın cezası belli oldu
03 Temmuz 2020 16:05		 Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada karar
03 Temmuz 2020 15:39
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı
03 Temmuz 2020 10:45		 Muharrem İnce'nin kardeşine kötü haber
02 Temmuz 2020 16:16
Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı
01 Temmuz 2020 19:54		 Üniversite öğrencisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
30 Haziran 2020 21:19
'5 kuruşluk altın' dolandırıcılığı! Tutuklandılar
30 Haziran 2020 19:49		 ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
30 Haziran 2020 15:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı
10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
10:34 - 'İş kazaları nedeniyle her gün 4 işçi hayatını kaybediyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pufuduk 2
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
Piknik alanları 1
kulak çöpü 2
gaziantep 2
Başbağlar Katliamı 1
koronavirüs 7 yıl önce çıktı 1
sineklik 1
bay yanlış 1
Özdemir Erdoğan 2
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam