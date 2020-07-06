Jandarma paylaştı: ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı
|06 Temmuz 2020 15:11
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından T-129 ATAK taarruz helikopterinin kokpitinden operasyona ait 360 derece açıyla çekilmiş gerçek görüntülerin yer aldığı video yayımladı.
Jandarmanın sosyal medya hesaplarından T-129 ATAK taarruz helikopterinin kokpitinden haziran ayında Bitlis - Çeltikli bölgesinde icra edilen, isim ve tarih bilgileri gizli tutulan operasyona ait görüntüler paylaşıldı.
TUSAŞ tarafından üretilen T-129 ATAK tipi taarruz helikopterinin kokpitinden 360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle çekilen video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kayıklarda "J-1071 Alparslan" ve "J-1453 Fatih" kuyruk numaralı iki T-129 ATAK helikopterinden oluşan Atak Avcı Kolu'nun, bölgede operasyon yapan jandarma komando birliklerinin teröristleri kıstırdıkları noktaları ateş altına aldıkları görülüyor.
Söz konusu videonun, Jandarma Genel Komutanlığının resmi YouTube kanalında önceki haftalarda paylaşılan ve yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenen "Sikorsky S-70i" tipi genel maksat helikopterinin 360 derece eğitim uçuşu videosuna gösterilen yoğun ilgi üzerine hazırlandığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, bir sonraki 360 derece sanal gerçeklik videosunun hangi birim ya da araca ait olacağı yine takipçilerin istekleri dikkate alınarak belirlenecek.
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