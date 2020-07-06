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Liseden 17 farklı renk ve desende maske üretimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet koruyucu cerrahi maske üreten Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı renk ve desenlerde, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri üretmeye de başladı.
 06 Temmuz 2020 15:32
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Liseden 17 farklı renk ve desende maske üretimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet koruyucu cerrahi maske üreten Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı renk ve desenlerde, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri üretmeye de başladı.

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Gürsel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcında Türkiye'de koruyucu tıbbi maske üretimini gerçekleştiren 17 okul içerisinde, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığını belirterek bu okullar arasında üretim adedi ve kalite olarak ilk sıralarda bulunduklarını vurguladı.

Okul olarak, maske üretiminde oldukça iddialı ve gurur verici bir tablo sergilediklerini aktaran Doğan, ülke için bu süreçte öğretmen, öğrenci ve gönüllü personelle başlattıkları üretimi daha da geliştirerek mesaiye devam ettiklerini dile getirdi.

Maske kullanımının artık günlük hayatta zorunlu hale gelmesinin ve insanların olmazsa olmazı arasına girmesinin ardından yeni bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Doğan, mevsimsel şartları ve yaş gruplarını düşünerek yetişkinler ve çocuklar için ayrı maskeler üretmeye başladıklarını anlattı.

Maskelerde 17 ayrı renk ve desen kullandıklarını dile getiren Doğan, "Bu maskeler yaz gününde insanı boğup daraltmıyor. Hem hastalıktan koruyor hem de insanımızın rahat bir şekilde nefes almasını sağlıyor. Piyasada da oldukça rağbet görmeye başladı." dedi.

Okulun Başmüdür Yardımcısı Bayram Karışan da günlük 20-25 bin bandında maske üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Ürettikleri maskeleri ilk dönemde yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına hibe ettiklerini ve vatandaşların da kullanımına sunduklarını belirten Karışan, süreç boyunca edindikleri tecrübe sonucu, teknolojik imkanları da devreye sokarak halktan gelen talepler doğrultusunda yıkanabilir, daha estetik ve aksesuar gibi düşünülen maskelerden de üretmeye başladıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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