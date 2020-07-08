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2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2020 yılı ikinci altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
 08 Temmuz 2020 00:01
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2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Temmuz- Aralık arasını kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,75 oranında artırdı.

Genelgeye göre 1 Temmuz ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan dönemde aylık katsayı 0,154461 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu.

Bu verilere göre ikinci altı ay için net ek ders ücretleri şu şekilde olacaktır;

Gündüz ek ders ücreti

18,22 TL

Gece ek ders ücreti

19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti

22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti

36,43 TL

Sözleşmeli Öğretmen

15,64 TL

GÖSTERGELERİN YER ALDIĞI 657 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKMÜ:

"Ders ücretlerine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir:

Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. "

ÖRNEK HESAPLAMA

Memurlar.net'in Notu: Ek ders ücretinin brüt tutarından ilk vergi dilimi matrahı olan %15 Gelir vergisi kesintisi ve % 007,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır.

Net Gündüz ek ders ücreti için örnek hesaplama:

Gelir Vergisi Dilimi = %15

Damga Vergisi Oranı = %0,759 (Binde 7,59)

Maaş Katsayısı = 0,154461

Gündüz Ücret Katsayısı = 140

Ders Saati Sayısı = 1

Brüt Ücret = 1 x 0,154461 x 140 = 21,6245

Gelir Vergisi Tutarı = 21,6245 x 0,15 = 3,2436

Damga Vergisi Tutarı =21,6245 x 0,00759 = 0,1641

Net Ücret (Ele Geçen) =21,6245 - (3,2436 + 0,1641) = 18,22
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