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Vali Kaldırım'dan 'patlamada kayıp kişi' açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: (Kayıp olarak aranan kişi) Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz
 06 Temmuz 2020 16:16
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan kişiye ilişkin, "Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz." dedi.

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı kriminal ekiplerinin patlamanın neden kaynaklanabileceğiyle ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Patlamanın meydana geldiği alanlardan toprak numunelerinin alındığını aktaran Kaldırım, "Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Laboratuvar Amirliği çalışmayı tamamladı. Yapılan tespit sonucu burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit ettiler." diye konuştu.

- "Soruşturma en hassas şekilde titizlikle yürütülüyor"

Kaldırım, patlamayla ilgili kamuoyunu gelişmeler oldukça hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada birçok çalışma yapılıyor, soruşturma yürütülüyor. Çalışmalar hem bakanlıklardan gelen iş müfettişleri hem İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun görevlendirmiş olduğu bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ile adli boyutu Sakarya Başsavcımız nezaretinde yürütülüyor. Onun görevlendirmiş olduğu hem savcılarımız hem de 9 kişilik üniversiteden görevlendirilmiş heyet nezaretinde bütün soruşturmalar detaylı bir şekilde, en hassas şekilde titizlikle, kapsamlı şekilde yürütülüyor. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen yeni bulgularla Başsavcılığımız gerekli açıklamayı da yapacaktır."

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının dün 6'ya yükseldiğini açıkladığını hatırlatan Kaldırım, 4 kişinin cenazelerinin toprağa verildiğini kaydetti.

Kaldırım, koordinasyon toplantısı yapacaklarını aktararak, "Sadece patlama neden kaynaklandı, bununla ilgili değerlendirmeler değil. Onun dışında da yaralı ailelerimiz var, 122 vatandaşımız hastenelerden taburcu edildi, şu anda 4 vatandaşımız hastanelerde. Biri Sakarya'da yoğun bakımdaydı, onun durumu iyiye gidiyor. Birinin İstanbul'da, diğerlerinin de Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal serviste tedavileri devam ediyor. Onları ziyaret ediyoruz. Ailelere bütün ilgili birimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kızılayımız, psikososyal ekiplerimiz A'dan Z'ye bütün destekleri veriyor." ifadelerini kullandı.

Kayıp olarak aranan kişiyle ilgili sahadan elde edilen numunelerin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini belirten Vali Kaldırım, "Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz." dedi.

Kaldırım, hasar tespit çalışmalarına da değinerek, "Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Bütün ihtimaller değerlendiriliyor"

Vali Kaldırım, patlamayla ilgili soruşturma ve incelemenin titiz ve hassas bir şekilde yürütüldüğünün altını çizerek, "Bu konunun sonuna kadar takip edilmesi, soruşturmanın sonuna kadar yapılması, bütün detaylarıyla ortaya çıkarılıp, aydınlatılması noktasında da bakanlarımız gelmişti. Özellikle İçişleri Bakanımız giderken ve sonra da defaatle titizlikle bu soruşturmanın yapılması talimatını vermişti. Başsavcılık boyutuyla devam eden bir çalışma var. Sayın Başsavcımız da son derece titiz bir şekilde çalışmayı yürütüyor. Dışarıdan bir saldırı veya sabotajdan kaynaklanmadığı açıklandı. Diğer neden ve ihtimallerle ilgili bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Başsavcımız nezaretinde adli boyutu devam ediyor, yürütülüyor. Çalışmalar sonucunda Başsavcımız kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun; bu soruşturma bütün yönleriyle ayrıntılarıyla hem idari hem adli boyutta devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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