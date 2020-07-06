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Bakan Pakdemirli'den Dijital Tarım Pazarı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar
 06 Temmuz 2020 16:45
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Bakan Pakdemirli'den Dijital Tarım Pazarı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanıtımını yaptıkları Dijital Tarım Pazarı'nı oldukça önemsediklerini belirterek, "Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici daha fazla para kazanacak, tüketici belki biraz daha ucuza yiyecek." dedi.

Manisa'daki programı çerçevesinde Valiliği ziyaret eden Pakdemirli, yaklaşık 15 gün önce atanan Vali Yaşar Karadeniz'e görevinde başarılar diledi.

Valilik ziyaretinin ardından kentteki bir otelde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Pakdemirli, basına kapalı gerçekleşen toplantıda belediye başkanlarının taleplerini dinledi.

Daha sonra Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Tarım Sektör Buluşmasına katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, baba ocağı Manisa'ya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Salgın sürecinde Türkiye'nin, gıda arzında diğer ülkeler gibi bir problem yaşamadığına dikkati çeken Pakdemirli, bunda üreticinin, sanayicinin ve lojistik sektörünün büyük payı olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, çiftçinin salgına rağmen üretime ve hasada devam ettiğini dile getirerek, bu yıl pek çok üründe iyi bir rekolte beklediklerini, kullanılmayan hazine arazilerinin tarıma açılmasıyla ilgili düzenlemeyi de eylül veya ekim ayına yetiştirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin geçen yıl 275 milyar liralık tarımsal hasıla elde ettiğini dile getiren Pakdemirli, 18 milyar dolar tarımsal ihracat yapılıp, 5,5 milyar dolar ihracat fazlası verildiğini hatırlattı.

Pakdemirli, üretici dostu politikalar benimseyip üreticinin mağdur olmaması için müdahale alımları yaptıklarını, bu sayede hiçbir üreticinin tarlasında ürün kalmadığını, artan kur nedeniyle üretim maliyetleri artan çiftçiyi destekleme primleriyle yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

- "Üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek"

Salgın sürecince Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımını yapıp hayata geçirdiklerini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu dijital pazar, üreticinin aradaki aracıları gerektiğinde ortadan kaldırıp, gerektiğinde etrafındaki zincir mağazalara girmesini sağlayacak, elleçleme ve lojistik süreçlerini en aza indirecek. Ya da pazara erişim noktasında kolaylıklar sağlayıp, Van'da üretilen bir ürünün Edirne'ye satılmasını sağlayacak. Bu, internet üzerinden üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek, sigortacıyı ve gıda işletmelerini birleştirecek bir platform. Burası tarımın Mevlanası, herkesi çağırıyorum, kimseyi dışlamıyorum. Yeter ki çalışalım, doğru dürüst ürünü vatandaşlara ulaştırmaya gayret edelim.

Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici daha fazla para kazanacak, tüketici belki biraz daha ucuza yiyecek ve daha sağlıklı bir şekilde bunlara ulaşacak. Tüm pazar ve ekosistem bundan beslenecek."

- Çöpe giden gıdalar

Pakdemirli, "Gıdanı koru sofrana sahip çık" adlı bir kampanyaya başladıklarına da dikkati çekerek, bu kampanya sayesinde tasarruf kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Çöpe giden gıdanın yüzde 2'sinden tasarruf edilmesi halinde 10 milyar lira değerinde, 360 bin ailenin bir yıllık gıda giderinin korunmuş olacağına işaret eden Pakdemirli, "Tasarruf miktarını yüzde 5'e çıkarırsak 25 milyar liraya denk gelen, 1 milyon ailenin bir yıllık gıda giderini koruruz." dedi.

Manisa'nın tarımsal üretimde ülkenin önemli şehirlerinden olduğunu hatırlatan Pakdemirli, kentteki üreticiye 18 yılda 10 milyar liralık yatırım ve tarımsal üretim desteği sağladıklarını, 17 bin dekar merayı ıslah edip, 21 milyon lira hibe desteği verdiklerini aktardı.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak il genelinde 567 milyon lira yatırım bedeliyle 8 yeni sulama barajını da hayata geçirip, sulanmayan tarım arazisi bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantının soru cevap bölümü basına kapalı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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