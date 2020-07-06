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Nişan yaptılar, bir köy ile 2 apartman karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile 2 apartman karantina altına alındı.
 06 Temmuz 2020 16:47
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Nişan yaptılar, bir köy ile 2 apartman karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile 2 apartman karantina altına alındı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulus Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Kumluca beldesi Kirsinler köyünde bir nişan töreni sonrası koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları ile koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek ve yayılımı önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Beldede bulunan Afet Konutlarındaki kişilerde de nişan töreni sonrası koronavirüs vakasına rastlandığı aktarılan açıklamada, buradaki 2 ayrı blokta oturan kişilerin ikametlerinde kalmasının sağlanmasına, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesine ve karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
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