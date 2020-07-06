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Patlamadaki son cenazenin kimliği tespit edildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan son kişinin Erhan Ateş olduğu tespit edildi.
|06 Temmuz 2020 16:53
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan son kişinin Erhan Ateş olduğu tespit edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin cenazesi bulunmuştu. Kayıp olarak aranan son kişinin Erhan Ateş olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan parçaların üzerinde yapılan inceleme ve aileden alınan DNA örneklerinden şahsın Erhan Ateş olduğu belirlendi.
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